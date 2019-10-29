2019台南藝術節主視覺logo近日遭民眾發現疑侵權，台南市政府文化局連日來主動聯繫設計師三人制創工作室，設計師第一時間否認，直到昨晚坦承，文化局立刻做出後續因應，即刻停止使用今年度台南藝術節logo，並下架官方活動網站及臉書粉絲專頁相關圖示，後續尚未發出文宣亦不再使用，並將主動聯繫英國插畫家Maria-Ines Gul表達遺憾及致歉，並依本案之委託契約規定，向三人制創工作室請求損害賠償。

今年台南藝術節以「看不見的城市」為主題，考量視覺設計專業性，委託曾獲TiBE 臺北國際書展金蝶獎和法國巴黎Poster For Tomorrow國際海報獎的「三人制創工作室」承攬設計。為符應年度主題，工作室以「穿越看不見的城市」為創作構想，指出古台江內海形狀有如大拇指跟食指合為「OK」手勢，佛手以現代化線條和手繪TNAF做為掌紋呈現，設計理念穿越古今、融合現代新舊，傳達藝術節策劃「山線／海線／巷弄」三主線節目之意念及精神。

然而，10月24日「台南藝術節」臉書粉絲專頁接獲民眾留言訊息，指藝術節logo與英國插畫家Maria-Ines Gul作品雷同；因事涉智慧財產權，文化局高度重視，立即決定必須慎重處理，第一時間聯繫三人制創工作室進行確認，要求工作室主動提出聲明並與原作者聯繫，以釐清是否有侵權問題。

惟遲至10月28日，三人制創工作室仍回覆本局以「尚未取得原作者回應」，三人制創工作室於10月24日第一次聲明及10月28日與本局往來信件中，皆堅稱藝術節logo為原創、並無抄襲。基於對藝術創作者尊重，文化局先將與設計師確認結果回覆民眾，同時仍要求設計師必須持續與英國插畫家Maria-Ines Gul聯繫，釐清可能的侵權疑慮。

昨天傍晚，投訴民眾於個人臉書公開發表文章質疑該設計侵權，文化局第一時間再請設計師提出說明；設計師於當日晚間11時終於坦承，並於告知文化局前，已先自行回覆民眾且承認錯誤，文化局至此，得以確定藝術節logo非原創，並立即啟動後續違約處理機制。

文化局強調，尊重原創是健全藝術文化產業發展的根本，並聲明即刻起停止使用本年度台南藝術節logo，並下架官方活動網站及臉書粉絲專頁相關圖示，後續尚未發出之文宣亦不再使用。文化局雖代表市民以公權力進行藝文採購，在本案是契約上及信譽上的受害者，惟做為本案業主以及負責任的公權力代表，將主動聯繫英國插畫家Maria-Ines Gul表達遺憾及致歉，並依委託契約規定，向三人制創工作室請求損害賠償。

文化局認為，迄已舉辦8屆的台南藝術節，是集結許多表演藝術專業者之力以及眾多表演藝術愛好者熱情參與的活動，每年所呈現數十組節目、幕前幕後成百上千人的努力、以及數萬名觀眾，都使它早已屬於所有市民與國人、屬於所有藝術愛好者。

台南藝術節不是市府專利，更非任何侵權行為所能任意破壞。雖然因設計師疑似侵權造成文化局機關信譽受損，但市府更重視參與藝術節的所有優質表演藝術團隊以及觀賞者的權益，誓不讓事件造成無辜的演出團隊與觀眾，在呈現及觀賞優質藝術節目的權利上，蒙受任何損失。

(中時 )