女星胡盈禎上週被拍到與「壁紙小開」丁春霆疑似戀愛中，隨後自認與整形名醫李進良已簽字離婚，而丁春霆的弟弟就是「時尚F4」之一的丁春誠，外界也好奇哥哥桃花開，那34歲的天菜弟弟丁春誠感情狀況又是如何呢？精通八字的命理老師毛衣老師從命理角度來看多金又帥氣的他，到底甚麼時候能遇到真命天女，甚至算出今年他可能已經談過一場戀愛了。

命理老師毛衣表示，丁春誠的流年看來今年應該談了一場戀愛。（圖／翻攝自丁春誠臉書）

毛衣老師表示，34歲的丁春誠八字屬於庚金，今年雖然有桃花，但是配偶宮產生害局，容易有狀況。但今年應該有低調地談過一場戀愛，又默默分手。丁春誠本身帶正偏財，一輩子不缺桃花，而且又因為偏財很重，夫妻宮又是害局，所以有了穩定的戀愛關係也還是會有不斷的有誘惑。

毛衣老師（左）也表示，丁春誠（右）短時間不會那麼快結婚。（圖／左圖毛衣老師提供；右圖翻攝自丁春誠臉書）

所以他不會容易想要結婚，甚至可能是不婚族，先前受訪時就曾說過：「結婚這件事，從來不在我的計畫中。」毛衣老師也表示，他是真的喜歡戀愛，多過結婚成家。而明後年丁春誠流年又走劫財，財代表老婆，他更不可能結婚，短期要聽到他傳出婚訊，應該是相當困難。

(中時電子報)