因參加《我愛黑澀會》節目而出道，現年29歲的女星林嘉凌(薔薔)，由於個性直率、說話風格嗆辣，擁有一群支持的粉絲。薔薔今(29日)接受《中時電子報》專訪表示「目前沒結婚打算，不需為結婚而結婚」更自爆「日前胸痛健檢以為自己要掛了，遺照都挑好了」。

薔薔目前單身，喜歡大器、見過世面的男生。(照片/游定剛 拍攝)

長腿女星薔薔擁有身材姣好，一席黑色緊身短版上衣、胸前V字開岔，節目錄影開錄前，向記者表示「計畫自己要去加拿大遊學一年讀語言，我目前已拿到簽證，其實隨時都可以走，但我的濟公師父要我明年過年完後再去，可能對我比較好」。被記者問到「即將要訂婚了嗎?」薔薔笑稱「我現在單身，目前也沒有要結婚打算，我不會為了結婚而結婚的人，不需要委屈自己、做自己會後悔的事，若遇到不對的人單身反而比較好」薔薔坦言「我不斷看世界，希望讓自己的人生更精采，體驗不同人生百態，不會只侷限在演藝事業上」。

薔薔自爆胸痛去健檢，以為自己要掛了。(照片/游定剛 拍攝)

薔薔更是向記者自爆「日前因為胸部疼痛，到大醫院做超音波檢查，檢查時，一旁兩位檢驗師耳語交談，你這症狀跟上一個阿嬤很像，問我胸部是不是痛痛的?當然，這部分還是需要由醫師來做判定」。聽到這番話心裡已經涼一半，我真是嚇慘了，離開時，他們還用很憐憫的眼神看著我。薔薔更表示「我在想我完蛋了，會不會是末期?那我不要治療，我要直接完到掛，不要跟親友說，也不要讓記者報，我擔心我爸會把我的遺照選的很醜，我連遺照的照片都選好了，後來醫院打給姑姑說我只是一般囊腫並無大礙」。為求心安，我也跑去問我的濟公師父，師父跟我說「身體沒有大礙，提點我少玩意點，可以做自已，但別口無遮攔」。

《黑澀會》薔薔想遊學不想婚！胸痛健檢嚇慘選好遺照

(中時電子報)