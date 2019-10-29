2019台灣裙襬搖搖LPGA今（29）日舉行球星見面會，邀請衛冕者奈莉．科達與今年LPGA五大賽冠軍以及我國選手徐薇淩出席，眾家女將對於周四開打的比賽都充滿期待，表示會全力以赴爭取佳績。大會東道主、裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松也開心宣布，已與LPGA完成續約，接下來3年都將主辦這項賽事。

王政松宣布，台灣裙襬搖搖LPGA將續辦3年。（廖德修攝）

衛冕者美國的奈莉．科達表示，能夠再度來到台灣參加比賽非常興奮，迫不及待想下場揮桿。今年名如雲，衛冕后冠的壓力不小，但高球賽就是要一步一步來，認真打好每一洞；科達今年曾拿下澳洲女子公開賽冠軍。

現任球后、韓國的高真榮加入LPGA才第2年，去年拿下新人王，今年包辦五大賽中的ANA全日空、艾維養2座冠軍，並且躍居后座，聲勢如日中天。她透露，關鍵之一是有一位優秀的心理醫師提供諮詢服務，眾所周知，高球運動除了技術，心理層面也很重要。

今年LPGA錦標賽冠軍，澳洲的漢娜、葛林則說，比賽空檔會回到澳洲老家和家人好友相處，感覺很自在安心，這對於應付激烈的比賽會很有幫助。

日本的涉野日向子下個月才滿21歲，她因拿下今年英國公開賽冠軍而聲名大噪。她表示，拿到大賽冠軍後受關注的程度大幅提升，隨時都有人跟隨，感覺完全不同。她從小就是高球、壘球雙棲選手，壘球刻意採左打，高球則用慣用的右手，都能巧妙保持平衡。

至於我國女將徐薇淩則說，去年最後一回合沒有打好，希望今年能有更好的表現。無論如何，長年在國外比賽，回到家很自然有一種很舒服的感覺。

王政松強調：「今年參賽陣容是9年來最強，足以媲美五大賽，希望能創造新局，達到新境界。呼籲國人多加支持，盼周日決賽日衝破5萬人，樹立LPGA在亞洲的新里程碑。」事實上，裙襬搖搖已建立口碑，廠商也頗為支持，如長榮贊助機票。

此外，今年美國女子公開賽冠軍、韓國的李晶恩因身體微恙，未出席見面會，但會照常參加比賽。

(中時電子報)