高雄市長韓國瑜自請假拚總統大選以來，屢遭對手攻擊「市政0分」、「落跑市長」。高雄在地人看不下去，刊出一張苓雅區永福街的照片，大讚韓自上任以來對基礎建設的貢獻；照片中同一條路，6月跟9月路面品質天差地遠，讓韓粉激動不已

網友在臉書社團「韓家軍」發文，直言：「口水不必那麼多，以前不做，就沒有資格批評人家現在做得好的事。」更特別標註「本來裂縫綿延到盡頭」、「現在有一條又新又平的路」、「路平和清淤都是政績」。附圖是一張高雄市苓雅區永福街，6月跟9月路面對比圖，兩者品質天差地遠。

文章一出，獲得超過3000人按讚、超過300則留言與150次分享。網友紛紛回應：「天壤之別」、「這也差太多啦！幾個月的時間做的事情比她12年還要多還要好，高雄人如果再挑剔，也太沒良心吧！」「厚臉皮加不要臉的冥進黨，領納税人的錢來批評別人，最厲害了」、「真的。整個高雄馬路騎車都好好走，不再坑坑洞洞了！我還曾經騎車不小心撞到坑洞而流產，忘了申請國賠！」

(中時電子報)