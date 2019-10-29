垃圾車起燃，滿載垃圾一一清出再回籠，清潔隊員辛苦了。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

垃圾車起燃，滿載垃圾一一清出再回籠，清潔隊員辛苦了。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

垃圾車起燃，滿載垃圾一一清出再回籠，清潔隊員辛苦了。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

陳杰目睹驚險一幕，疾呼要做好垃圾分類。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

太恐怖了！定點回收垃圾車竟差點成了引爆彈，29日上午陽明國中定點協助民眾傾倒的垃圾車，不知被丟進什麼，突然濃煙瀰漫要火燃，過往車輛、民眾如入遁五里霧，嚇得轉向、後退，清潔人員迅速把幾乎滿載垃圾全部倒出，一一檢視過後再回籠，辛苦大半天，挽回一場災難。

是誰這麼惡劣？彰化市清潔隊長林群富表示，垃圾車8點15分冒煙，8點30分就結束定點傾倒，車上幾乎滿載垃圾了，研判被丟進易燃物，但真正原因和肇事者，還在進一步調查、追究中，疾呼丟棄金紙或香灰餘燼時，要等到澆水餘燼全滅後再裝入專用垃圾袋集中後丟垃圾車，高壓瓶罐要做好分類，否則依法最高要開罰6000元罰款。

前立委陳杰表示，剛好日賭這驚險一幕，許多民眾都傻眼，第一次看到垃圾車竟灰煙沖天，提醒民眾在丟棄鋰電池、髪膠罐等高壓瓶罐以及香灰、食用性粉狀物等五大類物品時，務必做好分類回收和正確丟棄動作。

彰化市清潔隊指出，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類。這5類物品應經妥善處理再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收。

陳杰也提醒，髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等高壓瓶罐因為含有易燃氣體或有機溶劑，遇到高溫或壓縮易引爆，回收前應至空曠處將內容物排出。奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料食用性粉狀物達到一定濃度遇上高溫，也可能引起塵爆燃燒，建議民眾可以混水當作養豬廚餘回收。

此外，鋰電池及行動電源因經過擠壓後易起火燃燒，建議民眾可交由垃圾車旁的電池回收筒進行回收。民眾若要丟棄滅火器及瓦斯桶，請循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家進行回收再利用。

(中時 )