美籍華人謝承潤（Eric Tse）是香港上市公司中國生物製藥（ Sino Biopharmaceutical Limited）執行長謝炳及執董鄭翔玲之子，剛獲贈家族企業將近1/5、價值高達38億美金（大約新台幣1200億元）的股份。(圖/達志影像)

24歲的他年紀輕輕便身價不凡，在一夕之間成為億萬富翁。剛由賓州大學華頓商學院畢業的美籍華人謝承潤（Eric Tse）是香港上市公司中國生物製藥（ Sino Biopharmaceutical Limited）執行長謝炳及執董鄭翔玲之子獲贈家族企業將近1/5、價值高達38億美金（大約新台幣1200億元）的股份，並且被任命為執行董事。

主要股東謝炳、鄭翔玲夫妻兩人分別以饋贈方式，將4.5億股及22.5億股公司股份無償轉讓予謝承潤，市價38.8億美元。轉讓後，謝承潤的持股約占21.45%，出身香港的謝承潤是亞洲新富俱樂部的新成員，不過他可不想被列入富豪排名。謝承潤希望保持低調，未來將不會以個人名義，而是以家族名義參與富豪排行榜的排名。

雖然他想保持低調，但卻和名模艾德瑞吉（Lily Aldridge）及哈蒂德，偶像蕾哈娜開趴也與摩洛哥夏琳親王妃（Princess Charlene）、法國前第一夫人布魯妮（Carla Bruni）等人見面過，熟悉各界富商名流k但更教人矚目的是他與中國重量級政界人物的關係很好，畢竟其父謝炳曾任全國政協委員。

(中時電子報)