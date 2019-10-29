109年度大陸大學碩博學歷甄試簡章出爐！該項學歷甄試包括碩博學位論文審查及口試，報名時間12月2日至16日，審查過關者明年3月7日至4月26日在國立中興大學舉行口試。學歷甄試通過者，教育部將核發相當學歷證明。

考生必須在12月2日至16日期間先登入「學歷甄試資訊網」網路報名，再繳交報名費、寄繳報名表件及學位論文3本。需繳交報名費；應考資格審查結果明年1月13日起可至學歷甄試資訊網查詢，3月5日起可至學歷甄試資訊網列印口試准考證。

學位論文口試預計於109年3月7日至4月26日於國立中興大學舉行，明年5月15日公告論文審查及口試結果暨寄發結果；考生可至學歷甄試資訊網查詢學位論文審查及口試結果，結果通知於審查及口試結果公告起2日內寄發。

主辦單位提醒，學位論文經學位論文審查及口試後未通過者，該論文以後不得再送審；送審論文一次會送3位專家學者審查及口試，總分100分，70分以上及格，必須有2位以上審查及口試委員評定及格者才算通過。

學歷甄試通過者，由教育部核發相當學歷證明，認定其具有相當正規學校相關系所畢業的同等資格。

此外，依大陸地區學歷採認辦法第9條規定，經教育部採認的大陸大學學歷，不得以該學歷辦理台灣高級中等以下學校師資職前教育課程的審查及教師資格。

(旺報 )