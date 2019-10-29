今年五月國軍《莒光園地》邀請陸戰隊退役網紅「館長」陳之漢擔任主持人，總統蔡英文意外現身合體，卻遭到國安局退役上校李天鐸狂批「和有7項前科的網紅上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎？」館長不甘受辱，特別秀出良民證反駁還一狀告上法院，士林地檢署上午召開民事庭，李天鐸沒委任律師也沒現身，下次若無故未到庭，恐遭法官依一造說法進行判決。屆時李天鐸恐怕得賠償50萬並在臉書發文道歉。

今年5月莒光日播出後，李天鐸在臉書發文說，陳之漢什麼人啊？擁有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的「網紅」，小有名氣的人。他和總統一起，上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎？

館長臉書貼出良民證申請收據。(圖/截自館長臉書飆捍)

李天鐸痛斥蔡英文把現在服役的年輕人，當成是什麼都不懂的儍瓜嗎？甚至加碼說，這樣的巧遇安排，是為了選舉。而且「國防布」是蔡英文最便宜的提款機，把國防布當做遮羞布在用，還要加上一個「賽羚羊」。

館長陳之漢表示，有接獲審核通過的通知。(圖/館長臉書)

館長隨後在5月21日的直播中秀出一張申請良民證的收據，並提到林口分局副分局長有告知他申請已查核通過。

對於拍莒光園地引發極大爭議，館長也在臉書發文致歉，他表示「各位陸戰隊的弟兄，阿館對不起各位，讓各位長官跟弟兄們蒙羞了」。館長說他知道他沒資格幫國軍去錄節目，原意只想讓國民讚賞以及更加尊重國軍。「想想也對，一個混過兄弟渾身刺青的人哪有資格呢，但我愛陸戰隊也愛三軍心是不變的謝謝你們，謝謝」。

士林地院今天針對民事部分首度開庭，館長委由律師出庭，但李天鐸卻沒現身，也沒委任律師出庭。館長的辯護律師因此當庭請求法官依一造辯論判決。法官諭知必須先確認開庭通知書是否合法送到李天鐸手上，若李天鐸收到通知書，仍故意不出庭，才能直接判李天鐸賠償館長50萬並在臉書發文道歉。

(中時電子報)