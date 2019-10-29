托育催生聯盟今天召開記者會呼籲，調整現行育嬰留職停薪規範，讓父親在配偶請請產假的第一個月同步請育嬰假，該月得請領9成薪的育嬰留職停薪津貼。勞動部說，依現行規定，母親請產假時，雇主應給付全薪，當孩子出生後，父親也可以請育嬰假，但依規定僅能請領6成的育嬰。

托育催生聯盟認為，產後的第一個月最為手忙腳亂，產婦需要好好的休息與充足的睡眠，此時爸爸不可缺席。育兒需要學習，更需要父母一起面對，增強彼此的信心、穩定雙方的情緒。

據國民健康署家庭與生育調查，女性贊成先生陪產的原因包括可一起體驗生產過程，感受生產的辛苦、可共同迎接新生兒的來臨，以增進配偶或親子關係、可提供配偶心理與生理的支持。但據勞動部2018年統計，請領育嬰假件數女性占82％，男性僅為18％。

因此，托育催生聯盟認為，應透過政策鼓勵父親身體力行投入育兒，調整育嬰留職停薪規範，讓父親在配偶請請產假的第一個月同步請育嬰假，該月得請領9成薪的育嬰留職停薪津貼，其餘的五個月比照現行的6成薪。媽媽請產假、配搭爸爸請育嬰假，透過合理的薪資替代水準，鼓勵伴侶共同分擔養育責任。

對此，勞動部官員表示，依性別工作平等法規定，婦女在分娩前後，有八星期的產假，請產假時仍屬在職中，小孩出生後，父親可以同時請育嬰假，並請領育嬰留職停薪津貼，但僅有6成薪，較少夫妻會採用這樣的作法，一般而言會先把如陪產假等全薪假別使用結束後，再請育嬰留職停薪。

(中時 )