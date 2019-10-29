蘇揆建議將啟用30年的屏東醫院醫療大樓打掉重練，有議員質疑又是政策買票？（林和生攝）

因應屏東縣人口老化，衛福部屏東醫院2年前於醫療大樓前方興建高齡醫學大樓，行政院長蘇貞昌選在啟用前前來視察相關建設，更在眾人面前直接建議，何不把整棟屏東醫院換新、蓋得大大的，才能與時具進，還說，趁我還在（當行政院長）的時候來爭取，被外界質疑難道又是政策買票？

蘇貞昌在聽完新大樓簡報後，指著對面啟用30年的醫療大樓說，這棟（建築）太久了嘛，乾脆整棟翻新的，講真的，過去屏東建設都不在這裡，所以人越來越少，屏東人應該有氣魄一點，把整棟拆起來，蓋得更好、更大，才能符合時代需求。

聽聞消息，屏東縣議員唐玉琴大大嘆了一口氣說，撒紅包也不是這樣撒的，屏東市若加入未來榮總屏東醫院，床位應該足夠，且這棟大樓還算滿新的，加強醫療資源，提供更好醫療環境，其實不用急著一時要蓋大樓，雖然把資源帶進來、造福地方是一件好事，不過錢要花在刀口上。

她強調現在屏東最重要的是人口流失嚴重，如何創造就業機會、招商引資，讓人願意留下來才是最重要的，不能因為選舉到了支票就亂開，「真的是夠了」。

(中時 )