台中市府緊鑼密鼓籌辦「2020台灣燈會」，為燈會暖身，為迎接即將到來的耶誕節與明年新年，營造台中夜間城市景觀意象與節慶氛圍，建設局規畫在耶誕節前1個月，免費開放行道樹懸掛燈飾，自11月1日至明年2月28日節慶活動期間，經審核同意者，期間免收一株樹2000元的使用規費，但仍需酌收每株棵樹5000元保證金。

建設局長陳大田指出，依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》第22條規定申請懸掛燈飾，每懸掛一株行道樹，應繳納5000元保證金及2000元使用規費，為回應民眾期待，今年度從耶誕節前1個月開放行道樹懸掛燈飾，自11月1日至明年2月28日節慶活動期間，經審核同意者，期間免收一株樹兩千元的使用規費，但仍需酌收每株棵樹5000元保證金。

建設局提醒，申請人應於懸掛日前7天提出申請，懸掛期間最長1個月，電力供應由申請人負責，應確保所有與電力供應相關設備的公共安全，並對行道樹、景觀及交通等無不良影響；燈飾懸掛期間，應派專人巡查、管理及維護，懸掛燈飾拆除完畢後，檢附燈飾拆除前、後照片，可向建設局申請退還保證金。

陳大田強調，佳節期間於行道樹加上燈飾點綴，將使城市街道繽紛活潑，襯托台灣燈會、耶誕節與新年的歡樂氣氛。

市府歡迎欲懸掛燈飾的公司行號或民眾，至台中市政府建設局官網下載行道樹懸掛燈飾申請表，一同營造充滿節慶歡喜的街道燈海。

(中時 )