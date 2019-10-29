挺韓網紅高鈞鈞昨日在《新聞深喉嚨》連線時候表示，的確後面椅子是空的，那是因為韓來了大家站起來一窩蜂往前擠，他們都很擔心舞台的安全性，一直呼籲大家別再往前了。(YT截圖)

2019.10.28新聞深喉嚨

國民黨總統參選人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，28日晚參加韓國瑜暨彰化立委參選人謝衣鳳聯合競選總部成立大會，現場湧入不少支持者，不過有媒體報導現場椅子空一半，質疑韓流退燒。挺韓網紅高鈞鈞昨日在《新聞深喉嚨》連線時候表示，的確後面椅子是空的，那是因為韓來了大家站起來一窩蜂往前擠，他們都很擔心舞台的安全性，一直呼籲大家別再往前了。

韓國瑜昨為彰化縣第三、第四選區的立委參選人謝衣鳳、蕭景田輔選站台，參拜3間宮廟、3場座談與企業主和農漁民請益，晚間與謝衣鳳聯合競選總部成立造勢，吸引近5千名支持者到場。韓國瑜也向民眾喊話，他說手中這票決定台灣每個人、子孫的未來和生活品質，「世界各國都在快速進步，台灣沒有時間再拖了」。然而，有媒體報導，韓國瑜昨晚抵達會場後，現場椅子仍空了一半，質疑韓流退燒。

《新聞深喉嚨》主持人王又正詢問昨晚在彰化場的挺韓網紅高鈞鈞，為何會有某媒體報導現場椅子空一半?說韓國瑜還在場大家都跑光光，是否真的有這畫面?高鈞鈞說，「完全沒有」，現場有椅子沒坐滿的原因是因為大家都往前擠了，大家連椅子都不要了。

王又正說，我懂，有搖滾區誰要坐後排。高鈞鈞說，「舞台旁邊全部都是人，我們都拜託大家不要再上來了，我們都很害怕舞台的安全性。」韓市長還沒來時大家都乖乖的坐著，韓市長一來大家都站起來開始擠。王又正說，要讓大家知道真相，免得看到別的媒體報導，害觀眾朋友晚上睡不好。

(中時電子報)