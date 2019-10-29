馬蓉疑嗆王寶強。（圖／取自新浪娛樂）

大陸男星王寶強3年前爆出妻子馬蓉和經紀人宋喆有不正當關係，要求離婚，去年全案調解結案，除了孩子的監護權兒子歸父親、女兒歸母親外，還傳王寶強近兩億人民幣的家產最後和馬蓉各分一半。最近馬蓉發文為女兒慶生，可見她買了滿滿一後車廂的禮物，「富養」掌上千金，有網友提到王寶強，馬蓉再度開嗆。

王寶強2016年發文宣布離婚，還暗示馬蓉出軌在先，馬蓉受訪則澄清生命中只有王寶強一個男人，絕無出軌。馬蓉今年4月證實離婚案已結案，至於眾人所關心的財產分割，她透露是按照彼此意願簽下了協議，「並不存在財產傾斜這一說法」，疑暗示兩人平分了財產。

馬蓉最近在網上分享替愛女慶生的照片，可見她將後車廂裝滿了禮物跟氣球，說：「屬於我們的浪漫!生日快樂！媽媽的公主！很開心你喜歡我和哥哥給你準備的驚喜！love u forever!」有人酸馬蓉說：「你無論怎麼秀，沒有父親孩子都可憐」，馬蓉回說：「建議你看看斷捨離這本書，沒用的廢物就應該被斷捨離掉」，疑再對前夫戳刀。

(中時電子報)