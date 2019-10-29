大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜批綠白白胖胖 諷綠分贓吃相難看 14:122019/10/29 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜批綠白白胖胖 諷綠分贓吃相難看 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜28日晚上在彰化員林舉辦「庶民有約」，他在台上火力全開，猛批綠營不懂苦民所苦，吃得白白胖胖，讓人民感嘆看不見未來。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓國瑜強得可怕！他曝：韓兩套心法打遍天下無敵手 10:592019/10/26 政治 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 韓造勢太可怕！他坦言：小英選情悲觀了 08:582019/10/28 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 韓國瑜喜好度出爐 黃暐瀚預測選戰結局 20:492019/10/28 政治 韓國瑜喜好度出爐 黃暐瀚預測選戰結局 20:582019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 政治熱門新聞 熱呼呼的民心 名嘴傻：韓國瑜這數字是蔡兩倍 - 政治 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 韓國瑜彰化造勢椅子空一半？挺韓網紅曝原因 - 政治 韓參訪南瑤宮主委沒到場 支持者旗海飄揚高呼凍蒜 - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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