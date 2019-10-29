北市衛生局疾病管制科約聘管理師陳盈竹，克服肉體上的阻礙，榮獲北市勞動力重建運用處頒發的「優秀身障勞工」殊榮。（北市勞動局提供／張穎齊台北傳真）

擔任北市衛生局疾病管制科約聘管理師的陳盈竹，自出生便罹患不明疾病，雙手捲曲、身材過瘦，甚至沒有左腳膝蓋，但陳盈竹並不因此限縮自己的道路，將所學的財金知識運用在工作上，替單位解決不少大型標案核銷對帳的繁雜業務，榮獲北市勞動力重建運用處頒發的「優秀身障勞工」殊榮。

現年34歲的陳盈竹，雖個頭嬌小、身材瘦弱，但一字一句的談吐，卻散發出宛如鋼鐵般的氣魄；即便她雙手蜷曲，無法完整張開手彈八度，卻依然想學鋼琴，能彈出完美的琴譜；她左腳因沒有膝蓋而不能彎曲，仍舊想學騎腳踏車，即使只能以彎曲的右腳轉動車輪，還是能騎上一圈。

「不會因為自己的狀況，就不願意去嘗試！」陳盈竹表示，她在工作上除了做好自身的職責外，也主動承擔各種事務，將所學的財務、金融知識，運用在工作業務上，解決不少大型標案核銷對帳的問題。

勞動力重建運用處表示，陳盈竹堅持不放棄、不服輸，具備著勇氣與骨氣的精神，從不畫地自限，克服了肉身上的阻礙，在不斷努力下，仍邁向一條屬於自己的燦爛道路，「不要自我受限，不要放棄任何機會」是她的最佳寫照。

勞動力重建運用處指出，本年度有20名的優秀身障勞工榮獲殊榮，他們在職場上以認真、勇敢、不畏懼的態度證明自己的能力，面對生命中的難題，更以積極正向的步伐勇敢前行，打破社會對他們的刻板印象。

(中時 )