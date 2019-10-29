台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月29日~11月5日)

1.「棒球」：世界大賽提供單場及場中投注、12強棒球賽精選單場或場中投注。

第五戰因薛茲爾頸部不適臨時更換先發的國民，在二連勝後慘吞三連敗，六、七兩戰再回太空人休士頓主場，能否將戰線拉到最終戰？氣勢正旺的太空人兩大先發維蘭德、葛林基將全力為球隊拚下冠軍，國民端看史崔斯伯格和薛茲爾能否強勢逆轉。

本季世界大賽前五戰全由客隊取勝，這種巧合會延續整個系列賽嗎？台灣運彩提供場中投注與您一起觀戰。

另外，本週日(11/3)起的2019世界12強棒球賽，接續各國職棒總冠軍戰熱潮即刻啟動！A組墨西哥區賽事率先開打：荷蘭、美國、墨西哥、多明尼加實力強勁且在伯仲之間，點燃本屆賽事戰火熱度可期。

2.「籃球」：提供2場場中與5場單場投注。

美國職籃NBA開季最受大家最關注的就是西區兩大強權湖人以及快艇了！湖人11/2(六)將飛往達拉斯與同樣擁有兩位頂級球星的獨行俠對決，本場精彩戰役台灣運彩開立場中投注與球迷同樂；快艇10/31(四)以及11/4(一)兩次碰頭爵士運彩都開立單場投注，在爵士嚴密的防守之下，快艇超級王牌里歐納德會用甚麼樣的表現幫助球隊呢？

3.「足球」：提供11場場中與19場單場投注。

美國職業足球大聯盟已進入季後賽4強階段，10/31(四)08:00，東岸決賽將由例行賽排名第2的亞特蘭大聯，主場迎戰排名第4的多倫多；10/30(三)10:00，西岸決賽則是由例行賽冠軍的洛杉磯FC，主場對壘排名第2的西雅圖海灣者。兩場的勝方將在台灣時間11/11(一)凌晨4點，爭奪年度總冠軍MLS盃的最高榮譽。

英格蘭聯賽盃週中將舉行16強賽事，抽籤結果意外出現兩場Big 6大戰，「紅軍」利物浦主場對「槍手」兵工廠、以及「紅魔」曼聯作客挑戰「藍軍」切爾西，10/31(四)的這兩場大戰台灣運彩都將開放單場投注。

週末五大聯賽加日甲，重點在義甲的3場重頭戲，包括11/2(六)羅馬主場鬥拿坡里、11/3(日)「杜林德比」杜里諾迎戰尤文圖斯、以及11/4(一)傳統勁旅AC米蘭與拉齊歐之爭。11/2(六)德甲拜仁作客法蘭克福、以及11/3(日)英超萊切斯特城作客水晶宮，都是球迷不能錯過的比賽。台灣運彩也都會開放單場或場中投注。

4.「排球」：提供2場單場投注。

10/31(四)18:00，南韓V聯賽遭逢二連敗的大韓航空珍寶將作客挑戰暫居聯盟榜首的友利卡藍蜜蜂，兩隊近五次交手都是由大韓航空勝出，但藍蜜蜂開季至今只吞下一敗，戰力居高不下，大韓航空能繼續取得對戰連勝嗎?

11/1(六)13:00輪到日本V1聯賽登場，台灣旅日好手劉鴻杰效力的名古屋狼犬將交手兩連勝的捷太格特蜂螫，甫征戰完世界盃的西田有志絲毫不見疲態，首週兩場賽事共攻下32分，而劉鴻杰在上週對上三得利太陽鳥一戰替補上場，在4次攻擊機會中高效率地拿下2分。此戰名古屋狼犬對壘聯盟勁旅捷太格特，也一同期待劉鴻杰能有精彩的演出!

5.「網球」：精選場次提供單場及場中投注。

年度網球巡迴賽來到尾聲，本週上演WTA年終總決賽以及巴黎大師賽，WTA年終總決賽今年來到深圳，全年度積分最高的8位WTA選手美貌與實力兼具，共聚一堂；巴黎大師賽是男子網球全年度最後一項大師賽賽事，N.喬科維奇、納達爾、費德勒三大天網分居賽會前三種子，第四種子是新生代崛起的俄羅斯小將麥維德夫，高手過招精彩絕倫，喜歡網球的朋友絕對不能錯過了！

6.「冰球」：提供4場單場投注。

10/29(二)10:00，表現漸入佳境的佛羅里達美洲豹將作客本季脫胎換骨的溫哥華加人，美洲豹哈伯狄奧與加人彼得松兩位明星中鋒在場上的對決，將會是本場賽事最大的焦點。

奧維契金帶領的華盛頓首都本週將陸續對戰兩支勁旅，10/30(三)07:00，首都作客挑戰多倫多楓葉，楓葉本季雖因防守效率低落導致戰績不振，但以塔瓦雷斯為首的鋒線仍深具攻擊威脅性，首都千萬不能侍強輕敵。11/2(六)07:00，首都回到主場迎戰暫居東部榜首的水牛城軍刀，軍刀本季攻守調整到位，上季不擅客場作戰的問題已不復存在，這場東部前兩傑的對決勢必精彩萬分!

11/3(日)09:00，本季戰績一飛衝天的科羅拉多雪崩將踢館狀況同樣火熱的亞歷桑那土狼，雪崩本季進攻如入無人之境，目前戰績高居西部榜首；土狼史馬特茲本季傷癒復出後，帶領球隊進攻回到正軌，搭配強悍團隊防守，競爭力也不在話下。兩隊前兩次交手都以和局作收，此戰能在正規賽結束時分出高下嗎?

(中時電子報)