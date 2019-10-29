癌末病患徐女士（左二）看著小佩製作麵包，不忘跟護理長稱讚愛女。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

徐女士的丈夫展示愛女在父親節送他親手製作的麵包。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

心蓮病房安寧團隊跟著小佩學做麵包。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

製作麵包過程繁瑣但小佩一點都不覺得累。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

小佩在媽媽病房留下的道愛卡片（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

徐女士53歲確診胰臟癌合併肝臟轉移，決定不再接受治癒性治療，轉入台中慈濟醫院心蓮病房。徐女士自知不久於人世，始終掛心不下小女兒小佩，於是安寧團隊安排小佩展現麵包手藝，透過溫馨告別為母女彼此心中刻下最美好的印記，而徐女士也在上月底安詳往生。

徐女士夫妻育有1兒1女，兒子已出社會分擔家計，19歲女兒小佩仍在就學，一家人感情緊密。今年5月徐女士確診胰臟癌合併肝臟轉移，8月決定不再接受治癒性治療，轉入台中慈濟醫院心蓮病房，全家人都盡其所能到病房陪伴。

徐女士自知不久於人世，曾透露最放心不下就是女兒小佩，不安的心情寫在臉上，讓陪伴志工十分心疼。團隊協助徐女士安心善終，安排家人「道別、道愛、道歉、道謝」，指導小佩作畫，寫下「日出您照亮我，日落我照亮您。」送給媽媽，打動所有人的心。

志工陪輾轉得知小佩曾獲烘焙比賽冠軍，並通過麵包檢定考試，麵包散發的幸福味道正是徐女士的最愛。安寧團隊為了讓生死兩相安，決定讓小佩指導所有人做麵包，跟媽媽與家人共同「收藏麵包的記憶」。

安寧團隊的客廳化為麵包烘焙房，小佩有條不紊的示範，並指導醫護同仁與志工製作紅豆與芝士酥麵包，最親愛的父母與哥哥坐在對面，從頭到尾面帶笑容，前後4個多小時努力，麵包剛出爐的香味，滿溢病房。徐女士見證女兒獨當一面的烘培技術，終於心無罣礙。

小佩藉手作麵包說出對媽媽的愛，但「說再見，真的好難……好希望媽媽能看見有個人牽著自己的手，走上紅毯的那天，但其實知道等不到那一天了……」小佩擔心「自私的」想法讓媽媽難過，隨著滑落的眼淚欲言又止，道出「沒有想到媽媽這麼早就離開……」。

徐女士的先生感恩心蓮病房團隊規劃對全家而言極具意義的活動。他語重心長地說，太太幾次進出急診，已盡全力治療，最後決定不再增加痛苦，病情當然會讓孩子沈痛。他感謝團隊像大家庭般慈悲，讓太太在這裡學會放下。

心蓮病房護理長黃美玲說，安寧療護最大的意義是幫助臨終病人照顧好一念心，並協助病人與家屬創造一個美好且共同的回憶。徐女士與家人透過「收藏麵包的記憶」，在悲傷失落時，仍能想起彼此共同的美好回憶，「即使親人離開了，但愛永遠在心中。」

(中時 )