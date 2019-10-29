台中市長盧秀燕29日表揚榮獲第13屆農金獎「營運卓越獎」特優獎的大雅區農會。（盧金足攝）

行政院農業委員會「第13屆農金獎」得獎名單出爐，台中市包括大雅、豐原、神岡、霧峰及梧棲區農會從激烈競爭中脫穎而出，獲得獎項肯定。市長盧秀燕29日在市政會議頒獎表揚獲獎的這5家農會，表揚在農業金融及農業保險業務的努力，感謝農會對地方農業發展貢獻。

市府農業局長蔡精強表示，為鼓勵全國農漁會穩健經營信用部，提高經營績效及競爭力，農委會舉辦「農金獎」競賽，今年共有307家農漁會報名參選「營運卓越獎」等10種獎項，報名件數達542件，競爭激烈。

台中有22家經營農業金融的農會，其中包括大雅區農會榮獲「營運卓越獎」特優獎、豐原區及神岡區農會分獲「重設信用部經營績效獎」特優獎及優等獎、霧峰區農會獲得「農業保險貢獻獎」優等獎及梧棲區農會獲「農業金庫策略合作獎」優等獎。

農業局指出，在各區農會努力經營下，台中市所轄農會信用部授信資產品質、財務結構及經營績效持續進步，為農民取得營農資金最大助力，農會也積極協助政府推動農業保險，降低農業經營風險，穩定農民收益，帶動農產業發展。

(中時 )