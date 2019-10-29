網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨在2018年九合一大選，許多韓粉都歸功於是國民黨總統參選人韓國瑜所颳起的韓流旋風，但有一網友看不下去，直接開槓！表示去年全民最大黨叫做「討厭民進黨」，呼出的口號叫做「1124滅東廠」，就算沒有韓國瑜，國民黨選戰也會贏得很漂亮！

對於去年縣市長選舉，有網友認為是韓國瑜的功勞，對此，網友knightfat於批踢踢發文忍不住表示，身為一個朱粉，真的無法苟同。

該網友認為，首先，沒有韓國瑜，國民黨在2018還是可以開出漂亮的成績單！別忘了，那時候的全民最大黨叫做「討厭民進黨」，呼出的口號叫做「1124滅東廠」。東廠從何而來？不就是要搞新北市長侯友宜？跟韓國瑜有什麼關係？韓粉要膨脹成這種程度，真的就是也只能笑笑啦！

再來，該網友指出，朱立倫強不強？在2016大選以前，大大小小選舉沒有輸過，跟那個被開除資格、想選黨主席沒選上的比起來，誰強誰弱應該很明顯吧？而不管是2016的大選，還是今年的黨內初選，就結果論來說朱的確是輸了！只是若今天不單以成敗論英雄的話，大家回頭想想，韓的當選或是朱的落選，除了所謂的個人能力、魅力、團隊士氣、出包出的多或少等要素外，「大局」或是所謂的「勢」不也影響了許多嗎？

該網友文末表示，真的以為朱立倫2016會落選是因為軍宅或換柱？不過就是當時的氛圍是討厭國民黨！當然，這不是合理化朱立倫落選失敗的原因，他只是希望大家在膨脹或是亂噴的時候，可以想一想自己的這些話講得合不合理、說得心不心虛。

(中時電子報)