建蓋20年首次大整修的新竹市南大公園29日完工啟用。（陳育賢攝）

建蓋20年首次大整修的新竹市南大公園29日完工啟用。（陳育賢攝）

建蓋20年首次大整修的新竹市南大公園，29日完工啟用，市府此次投入1400餘萬設置無障礙坡道，解決公園與路面差距4.5米等問題，要讓菜籃族、新手媽媽、兒童、身障與高齡者都可以來這裡放鬆休憩。

市府指出，南大公園臨近竹蓮市場，附近又有不少住宅區，平日有許多長輩、親子前來休憩，但因公園建蓋20年來都沒有整修過，有積水、樹木遮蔽光線、設施老舊等問題，市府因此編列經費整修。

城銷處指出，南大公園改造計畫考慮到竹蓮市場買菜民眾的停車需求，再增設12個機車停車位，並改善排水狀況避免積水，重新修剪樹木使光線進入，讓林蔭與陽光交錯在公園間。

此次整修也拋棄過去「罐頭式」塑膠遊具的樣貌，增加搖搖馬、攀爬區、磨石子溜滑梯、共融碎石坑挖土機等孩子最愛的遊樂設施，也有適合長輩活動筋骨的體健設施區，另在園內新增涼亭及21張座椅，讓買完菜的菜籃族可以好好休息，在綠蔭下享受溫暖的陽光和新鮮的空氣。

此外，南大公園與鄰近的頂竹圍公園串連後，將有近1公頃的大面積綠地空間，讓民眾在市區就可以享受悠閒的城市生活，一同打造竹蓮地區無障礙共融生活圈。

市長林智堅表示，他上任後投入超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，這次啟用的南大公園是第17座，此公園過去與周圍高差有4.5米，行動不便的長輩20年來都要繞路而行。

這次工程特地投入1470萬鋪設無障礙坡道，並在公園路面使用抿石子和無縫彈性地墊等材料，不論是娃娃車抑或輪椅皆能方便移動使用，還有許多許多老少咸宜的公設，希望讓鄰近的竹蓮生活圈機能更完善。

(中時 )