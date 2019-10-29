疾病管制署今天公布國內新增4例腸病毒併發重症病例，分別為一名七個月大男嬰、3歲男童以南部9歲女童，三人為腸病毒71型，另一名沙克奇A2型為中部1歲女童分別併發腦炎，所幸住院治療後已無大礙。疾管署表示，腸病毒就診人次呈現陡降，比前一週下降兩成，預估十一月初就能脫離流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，腸病毒71型個案為北部7個月大男嬰、3歲男童及南部9歲女童，發病日介於9月25日至10月7日，3人分別出現高燒、紅疹、嘔吐、口腔潰爛、疱疹性咽峽炎、抽搐、肢體無力、吞嚥困難等症狀，經通報檢驗均確診為腸病毒71型併發重症，分別併發腦炎及急性無力脊髓炎，目前三人均返家照護及復健追蹤。

另1例克沙奇A2型個案為中部1歲女童，10月10日個案因發燒、咽喉潰瘍、嗜睡等症狀就醫，住院期間有下肢無力情形，無法正常走路，經治療目前病況穩定已出院。

根據疾管署監測資料顯示，上週(10月20日至10月26日)國內腸病毒門急診就診人次較前一週下降，已為連續第五週下降，近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟近幾週全國腸病毒71型個案數仍多。

而今年累計共54例腸病毒併發重症病例(含1例死亡)，以感染腸病毒71型為多(43例)，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型(各2例)，克沙奇A2型、A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型(各1例)。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。相關資訊可至疾管署全球資訊網站，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

(中時 )