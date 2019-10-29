台灣松下電器集團因應物聯網時代來臨，今(29)日發表自行開發Smart APP的日製650公升Panasonic智慧冰箱及8款台製14～18公斤智慧滾筒洗衣機搶市。

台灣松下電器集團29日以「創新生活、需求及價值」為主題，發表Panasonic從日本引進49吋～75吋4K、55及65吋兩款4K OLED液晶電視，因應物聯網時代，這次發表1款Panasonic日本製的650公升智慧冰箱，強調冰箱不再只是保鮮，還有協助消費者料理等功能，預計12月正式開賣，售價暫定9.69萬元。明年2、3月將出針對玻璃三門及四門機種，推出台製內建WiFi模組的智慧冰箱搶市。

台灣松下電器集團人員指出，台灣松下發表8款Panasonic台製14、16及18公斤滾筒洗衣機，與智慧冰箱採用同一個介面APP，消費者透過APP，即使不在家也可以遠端遙控洗衣、烘脫及浸泡預約時間，完成洗衣還會通知。智慧洗衣機具有洗脫、洗烘脫等不同功能，售價3萬～6萬元不等，預計12月販售。

台灣松下電器集團訂出2019會計年度(2019年4月1日～2020年3月31日)銷售目標訂為21萬台冰箱、囊括市佔率37％；洗衣機銷售目標20萬台，市占率目標34％，雙雙居市場龍頭。

(工商 )