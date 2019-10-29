外送員的工作因為自由度高、入行門檻低，吸引了不少人加入。有一名失業單親媽媽為了照顧小孩而選擇入行，沒想到才帶著孩子跑第一單，就遭到同行檢舉，故事一PO出，底下網友紛紛淚喊，「辛苦了」。

這名單親媽媽在臉書《靠北熊貓》發文，因為自己失業，還有個學齡前的孩子要帶，能做的工作不多，所以選擇加入外送員的行列，雖然早有聽聞熊貓不能像其他平台一樣可以帶著小孩工作，但因居住地區的uber eats店家屈指可數，最終還是抱著賭賭看的心情付了2千塊加入熊貓。

這名單親媽媽指出，她才跑了第一單，停紅燈回頭一看，就有3個同行用一副嫌棄、厭惡的表情在拍照檢舉，而小孩還天真地對鏡頭比YA，「那一刻，我的心真的很痛」。

單親媽媽表示，自己不是來靠北的，也明白規定就是規定，沒什麼好辯解，但她誠摯的希望，熊貓能夠取消雙載的限制，讓兼顧家庭與經濟的人可以多一個選擇。

單親媽媽PO出自己的故事。（摘自《靠北熊貓》）

PO文一出，短時間內就吸引了上百則的留言打氣，但也有不少人建議這位單親媽媽找個更適合的工作，「辛苦了！但為了孩子的安全希望妳能找個更好的方法」、「能理解你的無奈…但就算是UE載孩子外送，我也覺得非常不妥…」、「我懂耶！辛苦了。看到孩子那麼天真，我忍不住的掉眼淚了。」

(中時電子報)