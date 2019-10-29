主播張雅琴被告沒在怕！她之前因在節目中評論高雄市長韓國瑜及夫人李佳芬，涉及加重誹謗、公然侮辱及妨害名譽，遭李佳芬2度提告；不過張顯然沒在怕，昨（28日）又在節目中狂轟韓國瑜對嫖妓、玩女人的論點，更痛罵韓「到底是多想那個SEX啊！」。

年代新聞主播張雅琴，之前因在節目中抹紅韓國瑜，以及說韓國瑜一個禮拜只上班3天，遭李佳芬委託律師團，兩度提告。

韓國瑜昨（28）日到斗六南聖宮參拜，批民進黨遠離人心、拿不出執政成績，只會講「顧主權」騙選票，就像清朝時有人貪汙被抓，被問到動機，就說要反清復明；又說有一個人嫖妓被抓，被問到為什麼要嫖妓，回答「我要多生孩子，那你為什麼要多生孩子，因為我要反清復明。每一個都說反清復明反清復明。」

張雅琴昨晚在《1800年代晚報》再度重砲批韓，說「今天我們在播報新聞講錯話，我們都要被懲處，或者我們要被告；你一個總統候選人講錯話，完全沒代誌，然後一天到晚在那邊說嫖妓、玩女人，你到底是多想那個SEX啊！真受不了！」。

(中時電子報)