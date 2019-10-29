季節變換時期最應當心感冒，千萬別輕忽小小感冒以為沒事，感冒恐因病毒感染引起併發症。宜蘭一名26歲妙齡女子因感冒後，症狀持續無好轉，前往羅東博愛醫院就診，發現感冒受病毒感染引起併發症，導致心肌炎。進入加護病房緊急搶救3天，換上葉克膜後才得已好轉。害她鬼門關前走一遭的，居然只是一個小小感冒引起。

羅東博愛醫院心臟血管內科醫師陳韋成表示，26歲的楊女先前已感冒數日未好，又因感覺胸悶噁心、肚子悶痛才再次至醫院就醫。經檢查後發現有心律不整情形，且在診療過程中產生休克與心臟衰竭症狀，當下立即進行搶救，所幸透過裝置葉克膜，協助在體外循環三天，心臟功能方逐漸恢復，讓楊女脫離險境。

在楊女入住加護病房期間，醫護人員採集檢體通報疾病管制局，後經疾管局確認是病毒感染，導致心肌發炎。心肌炎多與病毒感染有關，如：克沙奇病毒、腺病毒等，這些病毒因大量聚集在心臟，攻擊心肌細胞，導致心肌發炎，嚴重情況恐如楊女案例，有生命危險。

陳韋成表示，如果罹患感冒，且數日後出現胸悶、喘不過氣等不適症狀，絕對不可輕忽，應及早就醫。且因為人人都會感冒，心肌炎可能發生在全年齡層身上。陳韋成補充，要避免感冒除了透過提升自我免疫能力、健康飲食及充足睡眠外，在冬季可藉由施打流感疫苗來抵抗病毒入侵。

(中時電子報)