大陸沙塵暴已經抵達上海，環保署提醒，中部以北的民眾，要注意空氣品質，明天可能到達橘色提醒等級。

環保署監資處長張順欽表示，目前追蹤沙塵暴位置，上海已經受到影響，還要看降雨狀況，變化因素多，加上冷空氣沒那麼強，主要是中部以北為主，南部較不受影響，明天北部有機會達到「橘色提醒」等級。

另根據空氣品質監測網顯示，依氣象局29日10時資料，受東北風逐漸增強，且挾帶輕微境外污染南下影響台灣，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，境外污染影響程度需視降雨及上游空氣污染物累積而定；午後受光化作用影響，傍晚臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，可能發生地表揚塵影響空氣品質。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及離島地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，29日至11月3日東北風持續影響，竹苗以北迎風面有降雨及擴散條件較佳；中南部內陸山區位於下風處，須留意污染物易累積，午後易受光化作用影響致臭氧濃度上升，其中29日至30日東北風可能挾帶微量境外污染物移入，影響西半部及離島空氣品質；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，可能發生地表揚塵影響空氣品質。

(中時 )