我國知名的飲料店「幸福堂」，於2018年1月成立不到兩年的時間已擴店至大陸、加拿大、荷蘭、土耳其等地，不過昨(28)日驚傳位於馬來西亞巴生谷的兩家海外分店遭人五度潑紅漆。

(圖/取自Xing Fu Tang Malaysia 馬來西亞幸福堂 臉書)

(圖/取自Xing Fu Tang Malaysia 馬來西亞幸福堂 臉書)

據《馬來西亞幸福堂》表示，從本月17日至26日，巴生谷的兩間幸福堂相繼傳出遭人潑紅漆的意外，目前負責人已經向警方報案，也提供了相關監視器畫面給與警方。馬來西亞幸福堂在貼文上表示，「我們不知道是誰做的，但我們不會屈服於暴徒的行為。」

在貼文上能看到，幸福堂的招牌、分店鐵門及地板皆被紅漆染髒。除了潑漆事件外，早先馬來西亞幸福堂便涉入了一些糾紛。因為台灣總部在臉書上公開表示，馬來西亞的代理商Collab Working Lifestyle，針對國內加盟代理商施行了一系列不合理的要求，包括收取了高昂的加盟費用、原料、運輸費用等，促使台灣公司計畫與其解除代理關係，並自己進軍馬來西亞。不過Collab Working Lifestyle很快反駁了一切，並表示其公司與台灣負責人有簽訂10年協議，表明自己是馬來西亞幸福堂唯一官方授權的代理商。

(中時電子報)