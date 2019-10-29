台中一名員警日前巡邏發現陳女聽電話指示操作郵局ATM，懷疑可能遭到詐騙。員警上前了解情況，並接過電話，對方一開始詢問「你哪位」、「手機的主人在哪裡」，還不斷要求員警趕快把手機給陳女，不然無法解除扣款。員警表明身分後，詐騙集團男子竟問候五字經。

清水分局沙鹿所員警蕭姓員警24日晚間巡邏行經沙鹿區北勢郵局，發現28歲陳女邊聽電話邊依指示操作ATM，蕭員查覺有異，懷疑陳女可能遭到詐騙，於是上前關心。

陳女自述接獲銀行客服人員的男子來電，表示之前在購物網站購買的化妝品訂單，因工作人員操作錯誤，導致帳戶會有多筆自動扣款，同時要求陳女至ATM取消交易，現在正在與該男子線上通話，並依指示操作ATM解除扣款。

蕭姓員警接過電話與男子對話，起初對方詢問「你是哪位」、「手機的主人在哪裡」，不斷要求把手機還給陳女接聽，不然無法立即解除扣款。員警表明身分，要求自稱銀行專員男子的提供姓名、電話等資訊，對方發現已被識破，便怒罵五字經，就直接掛斷電話。

蕭姓員警揭穿詐騙集團謊言，陳女才恍然大悟，並向警方透露，她目前到沙鹿找工作未果，僅靠多年來工作存下的積蓄過日子，聽到帳戶內僅剩的6萬多元款項會被重複扣款，一時心急，才會依指示去操作ATM，若真匯出款項，屆時一無所有，往後不知如何生活。

(中時 )