42歲張姓男子，與石尉廷、蕭恩傑等人合夥經營德州撲克賭場，張去年10月從桃園到台北處理債務糾紛，結果和蕭發生口角，石出面阻止衝突，卻遭張不慎打到臉頰，石、蕭為此火大，就拿折疊椅朝張猛力毆擊，打到椅腳斷裂，引發本就有心臟病的張男痛到倒地，經載到醫院丟包，結果不治。案經台灣高等法院審結，今(29)日駁回上訴，維持一審依傷害致死罪，判石尉廷、蕭恩傑各有期徒刑9年判決。同案被訴藏匿犯人的林庚緯，則判決無罪確定。

27歲的石尉廷去年9月25日，以5萬元租下北市忠孝東路五段一處辦公大廈5樓經營德州撲克賭場，並找被害人張男、蕭恩傑等人一起經營賭場。去年10月29日，張男向哥哥借車表示要到台北辦事。

張到賭場後與蕭男為金錢問題起爭執，蕭認為張自己也下場賭博，但是賭輸不付錢；張男則認為蕭帳目不清，兩人因此發生爭吵打架，石男上前勸架不慎被張打到臉部，氣得與蕭一起教訓張，分持折疊鐵椅及拳頭痛毆張，直到他因呼吸不順，說要吃氣喘藥，石讓張吃藥後，發現張沒了呼吸，嚇得趕緊將張急送馬偕醫院卻丟包不管，分批搭車逃逸，張經急救，卻因挨打後傷勢劇痛，引發原有擴張性心肌病、高血壓性心臟病，造成急性左心衰竭而心臟性休克死亡。

一審認為石尉廷、蕭恩傑因細故與被害人張男發生衝突，就分持鐵製折疊椅持續、猛力毆擊被害人，因創傷劇痛引發張原有擴張性心肌病或高血壓性心臟病發，造成急性左心衰竭而心臟性休克，致剝奪被害人寶貴生命，欠缺對他人生命、身體法益的尊重，對被害人家屬造成永難撫平之傷痛，危害社會治安甚鉅，判2人各9年徒刑。案經上訴二審，高院認為原判決並無不當，今(29)日駁回上訴，維持原判決刑度。

(中時 )