林男在台中市生命禮儀管理處女廁裝掛勾式密錄器偷拍，並吊掛毛巾掩飾。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

生命禮儀管理處是個沈重、傷痛處所，台中市生命禮儀管理處32歲林姓前員工竟還在女廁裝密錄器偷拍，經其他員工發覺有異報警，警方查獲他的電腦內有34名女子如廁畫面，將他拘提到案，林男坦承犯行，已自動離職，台中地檢署依妨害秘密罪起訴。

台中市生命禮儀管理處崇德館約聘員工林男，負責維護廁所、花圃等工作，自今年5月中旬起在崇德館崇明廳旁的女廁所，裝設掛勾式密錄器偷拍，並將偷拍畫面儲存在記憶卡內。

經同事在6月26日發覺有異報警處理，警方據報到場調查，在女廁所發現有掛勾式密錄器，並吊掛毛巾掩飾。警方搜查林男住處，在他的電腦內發現有重製檔案，內有34名女子如廁畫面，並拍攝到被害女子的側臉及上半身等影像。

林男坦承犯行，檢察官以他為滿足個人偷窺私慾，利用密錄器竊錄女子如廁及身體隱私部位，嚴重侵犯被害人的隱私權，依妨害秘密罪起訴，並請法官從重量刑。

(中時 )