向佐祝陳喬恩趕快找到另一半。（圖／翻攝自秒拍）

陳喬恩近日上戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》不僅分享愛情觀，也透露身為女明星的種種無奈，最近節目一支片段流出，當向佐、郭碧婷夫妻被主持人問到有沒有關注節目裡其他來賓？向佐脫口表示：「希望那個陳小姐，能找到好的伴侶」，引來陳喬恩冷回：「管好你自己吧」，笑翻眾人。

陳喬恩先前在節目中分享年齡與女明星的關係，直說常被社會大眾提醒年齡，報導會寫「40歲的陳喬恩參加戀愛節目」，但對男明星就不會這麼苛刻，也無奈表示：「曾幾何時，我們女演員的價值只是讓你看到我的歲數嗎？」出道多年的她因此學會高EQ看待酸言酸語，「因為會評論你的那些人，他也看不到什麼美好」，學會喜歡自己才是最重要的。

而和陳喬恩參加同一節目的郭碧婷和向佐，被問到有沒有關注節目裡的其他人？向佐點名陳喬恩，說：「希望她找到好伴侶」，一旁的郭碧婷則驚訝說：「給單身的開槍？」，見此，陳喬恩面露微笑反擊說：「謝謝向老師，我覺得你管好你自己吧！」表情犀利，網友則說：「好鋼的回應」、「看得出向佐沒惡意」、「感情強求不來」。

(中時電子報)