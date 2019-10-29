25日前立法院長王金平，完成最後一次立院總質詢，發表演說正式告別44年立委生涯，卻也埋下伏筆——「我參選到底！」媒體人陳鳳馨直言，總統蔡英文身邊有人在操盤，打算推王代親民黨黨主席宋楚瑜披橘袍出征；如此一來，將可望分走韓在地方派系得票。

陳鳳馨在政論節目《國民大會2020大白話》表示，王金平謹慎一輩子，因這是他人生最後一次機會，所以始終緊抓不放著「總統」夢想。但重點不是王如何，而是「這個消息」的本身。陳強調，其實在消息傳出前，親民黨內部早已定調，就是由宋楚瑜再度出征，因為只要宋出征，至少能拿到3.5%得票維繫親民黨，甚至可望達5%不分區門檻；因此消息傳出，不僅政壇譁然，橘營內部也震盪。

陳鳳馨提醒，以親民黨思路來看，自然不會考慮支持度低的王金平，那「王代宋打」的消息是怎麼來的？恐怕是「有人在運作」！但運作者恐怕並不希望消息釋出，而是在運作過程中不慎讓消息走漏了。因為王與宋楚瑜的「第三勢力」，將是左右2020總統大選的關鍵，民調顯示若由宋出征，將會分掉蔡英文的票；但若由王出征，則會分掉韓國瑜在地方派系的票。

綜觀以上，陳鳳馨直言，任何蔡英文陣營的操盤手，都會極力遊說宋楚瑜把親民黨這張門票給王金平。「我相信有人在運作這件事情，只是不知道宋楚瑜是如何想這件事情？」因為宋必須考慮他跟蔡英文的交情，而他們交情並不壞，還要考慮親民黨內部該如何維繫？宋在考慮的同時，藍營也必須謹慎注意這件事。

(中時電子報)