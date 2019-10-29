台中市長盧秀燕29日表揚計程車駕駛人劉貴註，劉貴註待乘客如己，參加台中市義勇警察交通大隊第二中隊，協勤指揮交通，也提報今年交通部金安獎優良職業汽車駕駛人表揚。（盧金足攝）

為提升台中市計程車服務品質，台中市政府交通局今年從全市7000多名計程車駕駛人中，評選出劉貴註等16名計程車優良駕駛人，市長盧秀燕29日於市政會議頒發獎狀及6000元獎勵金予以表揚，期望他們作為同業表率，未來也持續提供優質服務，讓台中成為最宜居城市。

交通局長葉昭甫表示，今年計程車優良駕駛人表揚，參加遴選的駕駛人是經由台中市各計程車相關公（工）會審核推薦後，通過初審、複審嚴格評選中脫穎而出；獲獎的優良駕駛人除需具備無交通肇事及交通違規紀錄外，還應以親切熱情態度服務乘客。

葉昭甫指出，選出的計程車優良駕駛，分別是劉貴註、林恒生、陳連全、林炎煌、蔡興和、尤阿順、薛惠金、吳麗娥、余誌榮、李豐穎、林進慶、劉進明、馮忠生、陳崇海、陳俊添、洪文水等16人，他們長年為台中市交通服務貢獻，在道路上遇到意外事件時，也常擔任第一時間緊急協助人員，可謂馬路上的「無名英雄」。

其中，計程車駕駛人劉貴註服務30多年期間，遵守交通規則不逾矩，待乘客如己，且行有餘力參加台中市義勇警察交通大隊第二中隊，協勤指揮交通，盡忠職守，獲得交通部、台中市政府及警察局義交模範人員獎勵。經評選小組一致同意，獲選為第一名，並提報今年交通部金安獎優良職業汽車駕駛人表揚。

(中時 )