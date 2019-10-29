11月開始又有新制上路，國道將啟動「天眼」科技執法，插隊、違停等違規將無所遁形，可能一不小心就會噴錢！11月1日起，除了罰款也有一些好康補助，想省荷包得睜大眼。

1. 國道「天眼」啟用，違規無所遁形

國道公路警察局11月1日起，將於中山高南下93.5公里、新竹南下出口匝道啟用「天眼」，以高解析度攝影機，針對違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線3項違規開罰。

2. 市府轉運站周邊啟用科技執法

北市府轉運站公車停靠區周邊將首度啟用科技執法，取締公車停靠區違規停車並開罰，最高罰1200元。

3. 年底高鐵週末班次再加開

因應年底週末常有大型活動，台灣高鐵11月1日起至12月28日共九週將加開週末班次，每週五加開3班列車，南下2班、北上1班，每週六加開南下1班次列車。

4. 廢棄單車領回將收費

自行車若因隨意棄置被環保局回收，將收取廢棄自行車移置費與保管費，每次移置費每輛100元，保管費部分，第1小時免費，之後每12小時25元，未滿半日以半日計算，採累進計費。

5. 公費流感抗病毒藥劑提前實施

今年公費流感疫苗延後到11月15日開打，為避免入秋後社區流感病毒群聚，衛福部疾管署提早開放公費流感抗病毒藥劑使用，並將「有發燒症狀的類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」增列至公費藥劑使用條件。

6. 秋冬國旅補助泡湯抵用券

交通部秋冬國旅補助，繼夜市抵用券後，將再提供「泡湯抵用券200元」，從11月開始持續兩個月，只要憑秋冬遊住宿收據就能到合作的溫泉業者免費泡大眾池一次，或享湯屋抵用券200元。

7. 馬祖拚觀光，莒光、東引送好禮

從11月起一直到明年2月，到馬祖旅遊觀光有更多優惠，莒光鄉將送500元消費券，東引鄉則送150毫升的東引高粱紀念酒兩瓶。

8. 北市撕違規廣告可兌換獎勵

台北市為了遏止違規小廣告隨意張貼，環保局下修獎勵標準，11月起只要撕下1公斤的違規小廣告，就會有獎勵品。

9. 用郵更方便，6間「星光郵局」開到晚上

中華郵政配合都會區生活型態及上班族需求，11月起將調整6處郵局營業時間，加開到晚間7點30分，但開門時間變為中午12點才開始營業。11月1日起，第一部分將從台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局開始，11月15日，新北永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局接著開辦。

(中時電子報)