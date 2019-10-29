北市議員游淑慧。（張穎齊攝）

北市府顧問蔡壁如上周玉蔻的廣播節目爆，台北市長柯文哲做完第2任後布局2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘也說會幫忙。北市議員游淑慧29日在市政總質詢問柯，柯連忙反駁「不會！郭董從沒跟我講過這個！4年後的事現場講太早，講那個幹什麼，扣分、扣分！」

游淑慧質詢，蔡壁如是柯的最佳意志執行者，很會帶議題，知道今早她在周玉蔻廣播講什麼嗎？柯答「不知道」。游說蔡壁如說郭台銘若行有餘力，會協助柯布局2024，意即郭不選2024？柯否認說「這我沒聽過郭講過，問題是4年後的事，現在講太早」，更趕忙撇清「蔡壁如的言論跟本人意見無關！」現場一片竊笑。

游淑慧問，蔡壁如提前引爆2024話題，是否太早講？柯同意說，講那個幹什麼，每天吃飽都不曉得，直呼「扣分、扣分！」

游追問「你說過蔡英文總統連任會清算你，但你提前要選2024，不就會讓人打死？」柯苟同說「會」。游問「蔡英文怎麼清算你？是用司法還是行政手段卡你？」柯則說，反正媒體每天都在罵。游質問「這有什麼關聯？你擔心背後是有蔡英文國家機器的力量在操縱媒體？」柯對游說「這私底下討論」。

對於是否會跟郭繼續2024合作？柯答，看議題啦，郭董說要仿效「松下政經塾」辦學院，要他幫忙上課可以，但也不曉得要做什麼。

游再問，蔡壁如說柯11月9日要跟郭台銘見面？柯答，11月9日李縉穎的競選總部要成立，他跟郭台銘都會去，也會見面。游說，親民黨主席宋楚瑜是首席市政總顧問，未來也會邀郭台銘擔任北市府的職務嗎？柯說，會找時間私底下跟郭台銘聊聊看，另外也一定會去拜訪宋楚瑜，現在還沒見，但會再想辦法去見。

(中時 )