美空軍測試AT-6 , A-29

進行多年的美空軍輕攻擊機競標案獲勝者正式出爐，美國空軍宣布將投入資金購買獲選的2款優秀的輕型攻擊機，分別是美商德事隆(Textron Aviation)與內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)的AT-6，與巴西航空防務公司(Embraer Defense & Security)的A-29，這2款頗負盛名的輕攻擊機將用於支援對盟國與合作夥伴空軍的訓練與測試。

《防務新聞》報導稱，首批購買的數量約只有2~3架，其中AT-6金剛狼(Wolverine)的合約在2020年簽訂，A-29超級大嘴鳥(Super Tucano)則在今年底簽訂。這兩項購機計劃在稍早時曾對外透露，空軍對此購案很有信心，過去兩年來兩家公司加強進行空軍要求的測試，並期望未來能獲得數量更多的訂單。

美國德事隆製造的AT-6是T-6的改進型，T-6是許多國家數十年來一直在使用的教練機。（圖／美國空軍）

報導說，新購入的兩款戰機在任務與駐地上有些不同。AT-6將進入內華達州內利斯(Nellis)空軍基地的作戰司令部，用於測試和制訂可提供給盟國使用的戰術策略與規範，促進美軍與國際夥伴的互通性。而A-29將前往佛羅里達州賀伯特訓練場(Hurlburt Field)的空軍特戰司令部，用於為作戰航空教導任務制訂教練守則，以滿足盟國日益增加的輕型攻擊機技術援助要求。

美空軍參謀長葛德芬（David Goldfein）表示，重點在於為盟國應對極端主義暴力活動時使用輕攻擊機建立訓練與戰術規則，因此採用這種造價低廉的小型輕攻擊機以適應盟國的實際需要。

據了解，巴西製造的A-29超級大嘴鳥在1999年首飛、2003年量產，屬雙座型輕攻擊機，有一具普惠PT6渦輪發動機，全長11.3公尺、最高巡航時速可達520公里，最大航程為2855公里。機上備有多門機槍和每分鐘650發的高速機炮，機翼下5個掛載點可加掛最高1550公斤炸彈或飛彈，例如AIM-9L響尾蛇和小牛飛彈(AGM-65 Maverick)等。由於設計精良、穩定性高，造價較低，曾獲阿富汗、巴西、菲律賓、厄瓜多、哥倫比亞等國空軍採購。

至於另一款美商德事隆生產的AT-6金剛狼是德士隆公司首次出售給美空軍，這款輕攻擊機是該公司的T-6教練機改良，而T-6系列製造歷史相當悠久，從1950年代就是許多國家空軍的初級教練機，至今已生產1000多架，新式的AT-6則是該家族最新成員，性能大幅提升後擊敗多家對手而奪得美空軍訂單。

(中時電子報)