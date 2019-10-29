淡水一名33歲的張姓孕婦24日下午3時許將臨盆，家屬原搭計程車載往淡水馬偕醫院生產，因適逢淡水老街道路人車眾多壅塞，張婦丈夫擔心驚慌之際，恰巧淡水警分局中正路派出所員警巡邏經過，在警車協助開道下，迅速抵達醫院，張婦順利產下一女，直呼「警察正港是人民的保姆」。

35歲黃先生表示，妻子腹部陣痛破水即將臨盆，原本打算自行搭車陪同妻子直奔醫院，車子駛進老街時，卻發現觀光人潮導致車輛堵塞，擔心恐怕來不及趕往醫院，幸途中有警察經過，立即下車向警方求助，妻子到院後30分鐘就順利產下一千金。

警員賴欽文表示，黃男當時上氣不接下氣說，車上的老婆快生了，請警車開道送醫，賴警研判事況緊急，老街當時壅塞，二話不說立即以警車鳴笛開道，由計程車跟在後方，趕往馬偕醫院生產，全程近20公里的路程，短短10分鐘就抵達醫院。

警方表示，為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，警方沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急救護還是應打119，通知救護車前來，才能得到更妥善的照護。

(中時 )