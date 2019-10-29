行政院長蘇貞昌聽取高雄區漁會、漁業署及高市府海洋局簡報，允加碼支持「多功能漁產品物流大樓」興建計畫，盼超越日本豐洲市場，並指示由中央組專案小組，要把眼光放遠，拿出決心，建設一個可以產、銷、用配合的物流大樓。(劉宥廷攝)

行政院長蘇貞昌29日南下高雄視察前鎮漁港，媒體問及國民黨總統參選人韓國瑜指「民進黨的綠營首長多白白胖胖的，因為日子過得很好。」蘇表示，選舉無論怎麼樣，最好不要做人身攻擊，尤其是對女生用身材來評論，實在很不當，希望這方面自己要多節制。

另前新北市長朱立倫說，最近行政院太多政治語言了，好像變成選舉總幹事。蘇笑著說，今天是來高雄，特別來幫忙高雄的建設，來給前鎮漁港多做一些各方面能夠進步的建設，照顧漁民，行政院真的每天從北到南，從南到北，從台灣尾到台灣頭，就是希望台灣好，同時也就是做建設，希望大家都能夠一體團結來照顧台灣、守護台灣。

而前總統陳水扁直播時，批蘇的魔鬼說是失言，蘇貞昌僅尷尬笑笑指出，「我們就是要把事情話講清楚，講清楚就好啦，點到就好啦。」至於又有陸客因毀損連儂牆遭強制出境，蘇表示，陸客來台灣，我們很歡迎，就是比較台灣跟中國怎麼樣的不同，同時來欣賞台灣的自由民主開放，以前國民黨威權統治，也是用戒嚴管台灣人，台灣人就是這麼勇敢，一代一代終於撐開了民主的大門。

蘇說，希望陸客來多欣賞體驗一下，也許可以回去改變中國，但來不要破壞台灣的自由，從沒有民主的地方來，希望不要破壞台灣的民主，「如果你破壞我們的自由民主，台灣也是個法治社會，驅逐出境剛好而已。」

蘇貞昌隨後聽取高雄區漁會、漁業署及高市府海洋局簡報，允加碼支持「多功能漁產品物流大樓」興建計畫，盼超越日本豐洲市場，並指示由中央組專案小組，要把眼光放遠，拿出決心，建設一個可以產、銷、用配合的物流大樓。

(中時 )