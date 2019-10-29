台北市雖是首善之區，但過去20年來卻發生了多起的重大刑案，其中共有54件殺人既／未遂案、造成16人死亡，但其中裝設監視器10年來有6起殺人案迄未偵破，市警局卻未將重大刑案列管持續偵辦，市議員王浩在29日總質詢中砲轟市警局從未公布這些未破重大刑案數據、市府也未列管，柯文哲也坦承「這些數字確實都沒看過」。

王浩指出，市府當年透過松山一期民生社區、松山二期獲得土地重劃抵地費出售盈餘基金近400億元，但近年來卻變成市府部分局處「偷取」經費的來源，其中新工處、公園處、警察局、士林區公所、公管中心等局處近年來共提取了3億2997萬元的基金。

王浩認為，基金成立15年沒有好好用，就要繳庫，進了大水庫全台北市府各局處都可以用。對此柯文哲也表示支持，「要繳庫就要繳庫」。

王浩話鋒一轉向柯文哲提問，警察局拿這些基金裝設監視器，台北市治安有變好嗎？

柯文哲回稱，應該對台北市治安有幫助，但王浩提出數據反駁，北市裝設監視器迄今將近20年，現在警察都靠監視器辦案，但裝了監視器也不一定破得了案，當場打臉市警局。

王浩指出，20年來北市有551件未破重大刑案，其中強盜267件、強制性交180件、殺人54件、恐嚇取財7件、擄人勒贖2件，其中殺人案造成16人死亡，質疑台北市公安會議從未將這些未破重大刑案列入討論案件。

立法院在今年5月間三讀通過刑法部分條文修正案，，將原本殺人罪的30年追訴期，更改為不再有刑事追訴權時效限制。在治安史上發生在北市懸未未破的林宅血案、陳文成、尹清楓等重大命案，只要逮獲凶手就可以依法究辦。

柯文哲坦承，「這個數字好像從來沒有報過...公安會報從來沒有報過」，也應允將在公安會報中督導。

(中時 )