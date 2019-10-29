藝人小禎最近感情步入新階段，認了結束與李進良7年分居的僵局，雙方簽字斷開12年婚姻，至於過去疑介入2人婚姻的田欣，小禎也說「不恨了」，恢復單身後願意給予祝福，而她主持的節目近來為她量身訂做特別企劃「各國女人如何搶男人」，小禎說要談小三她可以「一人分飾9角」，開玩笑表示製作單位根本不用發來賓，而分享的「小三奇遇記」，也真的讓人嘆為觀止，佩服她如今能笑看這些，實在很堅強。

小禎宣告離婚，表示享受久違的單身，如今已能大方談論任何感情疑難雜症，日前她在主持的節目《二分之一強》裡討論小三議題，來賓小優分享某日本小三搶男人功力不容小覷，平時裝乖要男友多花時間陪正宮，再藉著幫男方打掃家裡，趁機留下貼身衣物好讓正宮發現，導致男友離開原本的感情，扶正小三。

小禎則說，台灣小三也不是省油的燈，有過案例是在家裡桌上看到一部相機，女人出於第六感，覺得該開機看看，一打開赫見小三穿著她買的新浴袍、躺在她床上拍下性感照，照片中僅小三單獨一人，就是故意要讓正宮發現她的存在，非常有心機。

更有甚者，小禎還遇過更狠的，就是在小三來家裡換衛生用品，故意留下衛生棉，擺明了要讓人知道她來過家裡，小禎笑說當下心態炸裂，直接反擊：「氣到把衛生棉撿起來貼門上」，而如今她走過婚變，已能在節目中笑談這一切，顯然心裡已無陰霾。

(中時電子報)