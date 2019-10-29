鹿港幸福小吃宴，甜點有傳說中的石花糕。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴登場了，23道佳餚，瓷盤瓷碗還可以帶回家。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴登場了，23道佳餚，伴手禮是限量版米粉。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所迎九降風推出鹿港四季紅冬歡活動，備受期待、連年秒殺的鹿港幸福小吃宴菜單出爐了，今年辦3天，席開450桌，大烤大卷、烏魚子都只能算前菜，甜點是傳說中的石花糕。伴手禮是限量版米粉，今年更是大手筆，鎮長許志宏為推環保、添紀念，特製陶瓷碗盤組，吃完小吃順道帶回家，大夥笑，這回名符其實地好吃到「舔光盤底」了。

美食原鄉的鹿港，連年推出的小吃宴，讓人一口氣嘗遍鹿港特色美食，讓人期待不已，連年一公告，報名就秒殺，今年菜單出爐了，再度掀起轟動，總計連伴手禮共有23項。分別在11月16、17、23日，每天開150桌，在鹿港鎮文小五預定地展開，

前菜有茶飲、醃製蚵螺、鹽滷母蝦猴、烤大卷、烏魚子；主菜推出芋丸、麵線糊、蚵嗲、頂級蝦丸＋魚丸湯、比臉大蚵仔煎、鴨肉米糕、野生蝦猴酥、特製小肉包、魷魚肉羹、古早味炒什錦等，甜點則有五行湯圓、厚片牛舌餅、筍香鹹蛋糕、麻糬、傳統石花糕。

鹿港幸福小吃宴報名自11月6日上午8時30分開始，每場分為現場報名40桌、網路報名40桌、傳真報名70桌，請註明訂購的日期及桌數，每桌3000元（10人份），現場報名地點：鹿港鎮公所。傳真報名： 04-7761185、04-7761187、04-7760307、04-7766900、04-7761341、04-7747298、 04-7764839。網路報名會在鹿港文化所臉書粉絲專頁公布網址。洽詢電話：04-7772006＃2310、2313、2315、2316

許志宏也介紹，為了讓鹿港一年四季都有熱鬧的活動，規劃鹿港四季紅活動，希望邀請遊客冬遊鹿港，從11月2日至12月8日歡樂一整個月。11月2日晚上6點在公會堂廣場開幕，首發推出「星時代晚會」，邀請饒舌團體玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔、陳零九等，陪著大家唱唱跳跳。

系列活動安排在每週六日的公會堂廣場前，推出網鹿紅人快閃PA、大胃王丁丁PK幸福小吃宴、古都鬥陣太樂鬧等活動等。

許志宏還推薦，12月8日「港邊烏魚樂時節」壓軸，與彰化區漁會合作推廣烏魚料理，包括鱻來闖關趣、漁樂DIY、烏魚子製作教學表演、野台開煮料理＋品嘗，搭配有獎徵答。

活動還規劃「憶起好時光」單元，不同時段邀請特色的學校社團來獻藝，放映鹿港取景的老電影「鹿天電影院」，現場提供限量的飲料、小點心。此外，桂花巷藝術村也配合2019鹿港四季紅-冬歡活動，各藝術家工作室皆規劃有DIY活動，詳細可上鹿港鎮公所網站或鹿港鎮文化所FB粉絲專頁查詢。

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