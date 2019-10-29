喜愛美食的75歲李姓老翁，因患有嚴重牙周病，牙齒陸續脫落，成為名符其實的「無齒之徒」、無法繼續大啖美食，生活失去樂趣。亞大醫院醫療團隊日前透過「吸附性全口活動假牙」治療，幫助李翁提升咀嚼能力，讓他終於能繼續享受吃美食的幸福感。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，李男從年輕時就喜愛到處吃美食，甚至還會帶著家人遍訪好吃的食物，卻因為疏忽口腔保健而罹患牙周病，嚴重時只能食用軟爛的食物，讓他身心大受影響，甚至因而封閉自我。

家人見到李男因無法繼續享受美食、心情變得低落，感到不忍，日前帶他接受口腔治療，廖明德說，考量傳統假牙咬合力差且李男上下顎骨頭狀況不好等情況，建議他配戴「吸附性全口活動假牙」，其可針對患者情況客製化打造，大幅提升李男咀嚼力，幫助他快樂進食。

廖明德強調，目前台灣高達8成成人罹患牙周病，其可能導致牙齒鬆脫、影響咀嚼功能與外觀，更會提升罹患失智症的風險，呼籲民眾平時做好口腔清潔的預防工作。

(中時 )