日前一對夫妻帶著3歲兒子去醫院割包皮，原本僅需半小時的手術，竟變成4小時。讓守在手術房外的父母緊張不已，但主治醫師表示，一切都沒問題。直到第一次換藥，紗布拆開後，夫妻倆驚見自己兒子的生殖器整根被切掉，讓他們崩潰不已。

根據《每日郵報》報導，巴西一對夫妻帶著年僅3歲的男童去醫院，進行割包皮的手術，原本只需要30分鐘的小手術，夫妻倆卻在手術室外等了4個小時，讓夫妻驚慌不已，訊問醫生，自己的孩子還好嗎？主治醫師回復，一切都很好。不料，術後父母帶男童回醫院換藥時，拆開紗布後，竟發現男童的整根生殖器都被切斷了，讓父母情緒崩潰，要該名醫生出來解釋。

男童父親卡馬戈斯（Alberthy Camargos）表示，我真的崩潰了，明明手術後，醫師還告知我們一切都沒問題。我需要一位專業的醫療人員告訴我應該怎麼做才好。後來，男童轉院接受治療，經兒科醫生與泌尿科醫生詳細檢查後，男童的包皮皮膚與海綿體遭到破壞，陰莖部分遭到截肢，僅剩下根部，不過好險還保留著部分尿道，因此男童仍能順利排尿。

由於男童父母表達強烈的提告意願，即便主治醫師已經意外身亡，但仍要有人出來負責。負責的醫院表示，目前已經嚴加調查當日的醫療團隊，希望能盡快將真相還給心碎的父母。另外，醫學專家也表示，陰莖重建手術是可行的，陰莖上的神經組織是能夠復原的。專家也表示，會盡可能讓勃起功能可以維持，讓孩子長大後依舊能生育。而男童目前已出院返家休養。

(中時電子報)