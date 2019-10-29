投資人樂觀看待美中貿易談判發展，加上日圓匯價相對穩定，日本股市今天終場上揚，來到1年來最高收盤水準。

日經225指數上漲106.86點或0.47%，收22974.13點。東證一部指數上揚14.25點或0.86%，收1662.68點。

(中央社)