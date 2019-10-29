美中貿易談判樂觀 日股收1年高點 16:332019/10/29 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人樂觀看待美中貿易談判發展，加上日圓匯價相對穩定，日本股市今天終場上揚，來到1年來最高收盤水準。 日經225指數上漲106.86點或0.47%，收22974.13點。東證一部指數上揚14.25點或0.86%，收1662.68點。 (中央社) #樂觀 #指數 #上揚 #易談 #美中 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 有錢好辦事！越南各級偷渡價碼途徑曝光 - 國際 大嘴巴！川普吹噓美軍戰功洩重要情資 專家罵翻 - 國際 扯！這航空飛到一半 機輪竟掉了 - 時事 貨櫃39屍案 涉案司機為全球偷渡集團成員 - 國際 24歲華裔貴公子 一夕暴富身家1200億 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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