今年世界大賽冠軍確定會在休士頓出爐，前5戰全是客場球隊取勝，大聯盟史上沒有7場全是客隊獲勝的前例，國民要奪冠就必須成為史上第一，在太空人主場連拿兩戰才行。眼下的情況看來很絕望，他們最後能寄託的就是打線及時甦醒。

除了初生之犢不畏虎的索托(Juan Soto)，國民其餘打者阮棟(Anthony Rendon)、坎卓克(Howie Kendrick)應該還有剩餘的能量。第2戰猛打12分之後，國民過去3戰總共才得3分，其實太空人牛棚並不強，只是國民打者都熄火了！

太空人韋藍德(Justin Verlander)沒意外可拿本季賽揚獎，但他在世界大賽的5.73自責分率其實很差，國民仍有可能在前幾局以全壘打強行突破。韋藍德除了對光芒首戰，後來4場他每戰都有挨轟失分，今年他失掉的分數超過6成是來自全壘打。

大聯盟官網勉勵國民展現小熊的鬥志，小熊2016年也是打到2勝3負，然後到印地安人主場搶到最後兩勝。先前兩度收拾小熊的「機器人」克魯伯(Corey Kluber)，第7戰僅投4局就被打退，小熊延長賽險勝摘冠。

國民先發投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)是球隊最倚重的人物，如果連他都撐不住，國民輸球也只能認了，因此還是關注在打線方面。若真的存活到第7戰，將會由王牌薛爾瑟(Max Scherzer)對戰太空人葛倫基(Zack Greinke)，這是之前沒出現過的戲碼，國民還有得拚。世界大賽第6戰將於30日上午8時開打。

(中時電子報)