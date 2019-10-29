谷關里山生活市集當天推出「森林風帆布包」植物拓印免費DIY活動。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

時序入秋，八仙山森林遊樂區楓葉陸續轉紅。為推動里山森林保育工作，東勢林管處與中華自然資源保育協會，集結原住民部落農友，11月3日共同推出「2019谷關里山生活市集」，當天成人入園半價，12歲以下免費，前300名入園還送里山卷100元，可於市集現抵使用。

谷關里山生活市集結合斯可巴社區、哈崙台部落、松鶴部落、裡冷部落及南勢部落等原民農友，藉由銷售、行銷、解說農特產品生產理念的過程，讓民眾了解在地社區默默為山林環境、生態、社區盡心奉獻的案例，在秋季結束前，一起分享里山保育工作的甜美收穫。

谷關里山生活市集有深受好評的「森林風帆布包」植物拓印DIY」、「松果與橡實創作」里山果櫟DIY及泰雅族口簧琴文化解說與教學製作，每場限30個名額，採網路報名。

當天由八仙山自然教育中心結合泰雅族文化，辦理2梯次「與自然共舞的民族–Tayal」戶外闖關互動遊戲，讓遊客體驗泰雅族的特色飲食，搗麻糬及狩獵文化，報名費用100元，當場兌換100元里山市集消費卷。

東勢林區管理處為鼓勵民眾把握假日走訪八仙山國家森林遊樂區，11月3日當日成人入園半票優待，12歲以下免費，前300名入園還送里山卷100元，可於谷關里山生活市集消費抵用。

(中時 )