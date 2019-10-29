高雄市立委第6選區包括鹽埕、鼓山、前金、新興、苓雅等5個行政區，基進黨發言人陳柏惟26日幫立委趙天麟助講時稱此選區是「屠殺者、是殺人魔居住的地區」，也要在第6選參選立委的無黨籍吳佩蓉在FB批陳柏惟失言，要他「勇敢地」為自己的失言向居住在這區的市民朋友致歉。

參選台中市立委第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的台灣基進黨發言人陳柏惟，日前返回高雄，為高雄市立委第6選區參選人民進黨立委趙天麟站台，他助講時說「這區的選舉，過去長期人家說是軍公教、是屠殺者、是殺人魔居住的地區，趙天麟來，改變高雄市區的生態，也因為這樣，我們要給這位勇者一個繼續在政治舞台為大家打拚的機會。」

也要在第6選參選立委的無黨籍吳佩蓉在FB批，去年在高雄競選議員失利，勇敢轉赴台中第二選區挑戰顏寬恆的陳柏惟先生，受邀回到高雄為趙天麟後援會成立上台助講，卻語出「所以這區的選舉，過去長期人家常說是軍公教、是屠殺者、是殺人魔在居住的地區」。

吳佩蓉說，在高雄第六選區土生土長的我，很想跟陳柏惟說，您的口才極佳，站台為人助講，說盡好話無妨，但千不該萬不該，在自己生長的這塊土地上以民粹語言挑起族群對立。國民黨在228事件血腥鎮壓，殺害百姓是鐵的事實，但並不代表，您所稱的屠殺者或殺人魔住在這裡。請您「勇敢地」為自己的失言向居住在這區的市民朋友致歉。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑也吐槽陳柏惟說，民進黨吃不了三天飽飯，吃了三天飽飯開始囂張起來，並酸陳柏惟蹭飯吃，他說「我現在講白了，你現在台中你有地方跑嗎?你在台中你有地方去嗎?你碰到是標哥(顏清標)耶!你有辦法辦場嗎?你就到處去蹭耶!你蹭飯也就算了，你蹭飯還把人家碗給砸了!」李正皓也說，這樣是讓國民黨提名的陳美雅撿到槍。

(中時電子報)