蕭敬騰為《咕嚕米的眼睛》配音時，入戲深，頻追問劇情。（HTC提供）

全球虛擬實境創新設計領導者HTC宏達電（以下簡稱HTC），與法國製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes咕嚕米的眼睛》，HTC VIVE ORIGINALS特別邀請金曲歌王蕭敬騰首度跨界，為華語版配音，而老的經典歌曲《王妃》的歌詞「夜太美，儘管再危險」也驚喜融入動畫台詞！

這部VR動畫的劇情描述1983年的冬夜在烏特蘭城市，在那個太陽隱沒，人類追捕活死人的永夜時代裡，有著一雙大眼睛的活死人男孩咕嚕米，遇見了人類的小女孩妮娜，他們的愛，感動了太陽，純真的愛召喚出改變世界的力量。

《咕嚕米的眼睛》今年橫掃各大國際影展，包括西南偏南電影節獲最佳敘事獎，入圍威尼斯影展VR主競賽單元，更在素有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展，獲得最高榮譽「VR水晶獎」。

蕭敬騰表示，「《咕嚕米的眼睛》是個很成熟的動畫作品，其中涵蓋了有趣的、情感的、大地的、地獄的很多層面連結，這個作品很棒，戴上VR頭顯可以自由走進每個場景360度觀看，視覺會再次被衝擊，是很特別的觀影經驗。」

對於VR新科技，蕭敬騰坦言：「VR大家已經不陌生，都了解也喜歡，比起三、四年前自己第一次接觸VR是玩殭屍game，現在的技術已成熟許多。」近幾年因兩度參與迪士尼動畫配音及戲劇演出的蕭敬騰，這次的VR動畫配音工作對他來說可謂駕輕就熟，蕭敬騰謙虛表示，「這次配音很好上手，主要因為《咕嚕米的眼睛》是以導讀訴說別人故事的角度出發，並非角色的真實情緒反映，這次是透過文字感受角色的溫度。」

錄音現場因蕭敬騰聲音表情到位，錄製過程十分順利，經紀人Summer補充說，「他唱歌有情感，又會演戲，已經懂得如何用聲音去表現情感。」

蕭敬騰配音演出的華語版《咕嚕米的眼睛》將於11月9日至17日於台北金馬影展VR放映單元進行全球首映，未來也將與柯林法洛錄製的國際版共同放在線上平台全球放映。

對此蕭敬騰說：「可以跨國與這麼多專業的人一起工作、交流，這是我的榮幸，希望透過華語版可以讓更多人理解《咕嚕米的眼睛》，並傳遞這個動畫的宗旨。」

今年金馬VR放映地點特別選在百年古蹟台北中山堂，DELL為本屆金馬VR放映電腦贊助廠商，即日起已同步於金馬影展官網開放線上購票（tghff.tixcraft.com）

(旺報 )