年僅30歲的辰辰，在嘉義長庚醫院擔任愛滋個管師。因從小熱愛幫助別人，多年前就已決定器官捐贈。在社工好友邱依婷的協助下，車禍後的她，在爸爸留下最後一吻後捐出器官，完成自己最後的心願，同時也讓6名陌生人的生命被延續。

邱依婷眼中的辰辰，是善良且願意奉獻自己的人。許多人對於愛滋病患都抱有恐懼，若擔任愛滋個管師，感染愛滋病的風險較一般人更高，但辰辰卻因著自己對患者的真心，毅然選擇服務這一群人。雖然爸爸曾勸她放棄這份工作，但她仍然堅持留下來。

某次上班途中，辰辰出車禍受了重傷，病情遲遲未好轉。因早已在健保卡上加註器官捐贈的意願，辰辰的媽媽對醫護人員說，女兒多年前就立志要當護理師這份助人、愛人的工作，如果醫護人員盡力了，希望讓辰辰完成大愛捐贈，幫助更多人。

聽著媽媽說的話，一旁的爸爸泣不成聲。邱依婷問辰辰的媽媽真的想好了嗎？她說，小時候的辰辰，總會幫助資源回收的阿嬤推推車，也會為了路人，把路上的小石頭撿到旁邊，「我想，這會是她想要的。」

邱依婷帶領著辰辰的爸媽進行道謝、道愛、道歉、道別，四道人生。進入開刀房前，爸爸低下頭在辰辰額頭輕輕一吻，對她說「這是我最心疼的女兒」，便將女兒送走。

捐出心、肝、腎、眼角膜的辰辰，在人生的最後以自己的生命挽救了6名陌生人。在追恩會的那一天，辰辰的媽媽對受贈者表達感謝，謝謝受贈者讓辰辰有機會實現大愛。

辰辰的經歷讓邱依婷再次反思生命的意義，無常來得太快，從沒想自己有天也會面對自己朋友的離去。她感嘆，這樣的勇氣是自己遠遠比不上的。

(中時 )